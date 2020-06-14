تنسيقية الأحزاب: توفير دفعة مستلزمات طبية لمصابي كورونا خلال أيام

قال محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ إطلاق حملة الوعي "أمان" جاء بهدف دعم المراكز الطبية والمواطنين في العزل المنزلي، تمت بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحا أنّ تنسيقية شباب الأحزاب ستوفر الدفعة الأولى من جميع المستلزمات الطبية مطلع الأسبوع الحالي.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، إلى أنّه سيتم تشكيل فرق متطوعين لتسليم المستلزمات الطبية لمصابي كورونا بالعزل المنزلي، إضافة إلى تسليم الوزارة ومديرياتها كل احتياجات مصابي فيروس كورونا.

وتعتمد الحملة على التواصل مع الغرف المركزية التابعة لتنسيقية الأحزاب مع مديريات الصحة في 19 محافظة لتوفير المستلزمات الطبية لمصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي.

وأكد إسماعيل، أنّ التنسيقية دورها تنسيقي وليس تنفيذي، حيث يتم التواصل مع وزارة الصحة ومديرياتها واستلام بيان بشأن كل احتياجاتهم من المستلزمات الطبية ومن ثم تقديمها للوزارة.