استمرار أعمال فض الأسواق والتجمعات بمراكز وقرى البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف واستمرار الحملات اليومية، لتنفيذ القرارات بشأن غلق المقاهي والكافتيريات والمحال العامة والتجارية، وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدات المحلية عدة حملات على الأسواق أسفرت عن فض تجمعات السوق في قرية فيشا المحمودية، سوق الأحد بقرية 6 أكتوبر مركز إدكو، فض تجمعات الباعة الجائلين بمدينة أبوحمص.

وكذا فض سويقة قرية قافلة، وفض سوق مساكن الرست بوادى النطرون، وفض الأسواق بالوحدات القروية التابعة لقريتى واقد وبريم بكوم حمادة.