فض أسواق "الخميس" بالشرقية لمواجهة كورونا

شن عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الشرقية، حملات لفض الأسواق والسويقات، لمنع التجمعات بأعداد كبيرة، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفضت رئاسة مركز ومدينة الحسينية سوق الخميس من أمام مسجد عزبة التل، وكذلك أمام كوبري التل، لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما فضت الوحدة المحلية بالناصرية سوق الخميس بقرية البكارشة، والتابعة للوحدة المحلية بالناصرية بنطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية، كما قامت الوحدة المحلية بالقصبي شرق بفض سوق القصبب غرب التابع للوحدة المحلية بالقصبي شرق.

وفي السياق ذاته، فضت رئاسة مركز ومدينة فاقوس سويقة عشوائية للخضار بقرية الروضة بالوحدة المحلية بالروضة، وكذلك سويقة عشوائية بقرية العزازي بالوحدة المحلية بالعزازي، وطاردت عدد من الباعة الجائلين بقرية الصوالح بالوحدة المحلية بالصوالح.

أما رئاسة مركز ومدينة ههيا ففضت سويقة فى قرية صبيح، وطاردت الباعة الجائلين، وأوقفت سويقة قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، فيما فضت رئاسة مدينة القرين سوق الخميس العمومي بداخل المدينة بميدان الشيخة حمدة، ومنعت الباعة الجائلين من افتراش الشوارع.

كما فض مسؤولو مركز ومدينة بلبيس سويقة سندنهور بوحده العدلية، وسويقة الدهاشنة بأولاد سيف، وطاردوا باعة جائلين بوحدة الزوامل.