"3 طعنات" قتلت "أسامة" أثناء التصدي للصوص حاولوا سرقته بالهرم

"3 طعنات" كتبت نهاية الشاب الثلاثيني على يد عدد من الأشخاص في منطقة الهرم، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أن المجني عليه قتل أثناء تصديه لمجموعة من الأشخاص حاولوا سرقة منزل بمنطقة الهرم، وتكثف مباحث الجيزة، جهودها لضبط المتهمين، والوقوف على ملابسات الواقعة.

ذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة، كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من أهالي منطقة الهرم، بوقوع جريمة قتل، بمجرد تلقى البلاغ.. انتقل فريق من المباحث، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره، ويدعى "أسامة".. مصاب بـ3 طعنات في الرقبة والصدر، وبمناقشة عدد من شهود العيان واقاربه، أقروا أن المجني عليه شاهد عدد من الأشخاص حاولوا تسلق منزله، لسرقته، مما دفعه للتصدي لهم، فأخرج أحدهم سكينا وسدد له عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة وفروا هاربين.

وحضرت النيابة العامة، وناظرت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين، بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة.

بدأ فريق البحث تحت قيادة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، بفحص الكاميرات القريبة من مكان الواقعة، لتحديد مرتكبي الجريمة، وتحفظت القوات على الكاميرات، وبدأت في فحص عدد من المشتبه فيهم وتتبع خط سير هروب المتهمين، لضبطهم.