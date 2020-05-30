أوكويان: 63 نائبا سينتقلون من "العدالة والتنمية" إلى حزب باباجان

قال وزير العدل التركي السابق يشار أوكويان، إن 63 نائبا من حزب "العدالة والتنمية"، يستعدون للانتقال إلى حزب "ديفا" بزعامة علي باباجان، الحليف السابق للرئيس التركي.

وقال أوكويان، إنه وفقا لمعلومات نُقلت إليه من "مصدر مهم جدا"، فإن هؤلاء النواب يتحضرون للاستقالة من حزب أردوغان والإنضمام إلى حزب "ديفا" (التقدم والديمقراطية) تحضيرا للانتخابات المقبلة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت وسائل إعلام تركية، إن حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الحركة القومية" اللذين يشكلان الإئتلاف الحاكم، يضغطان لتغيير قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، إذ اقترح زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشالي، قانونا يمنع انتقال النواب من حزب إلى آخر، ما سيؤدي إلى منع حزبي المعارضة الجديدين، "المستقبل" برئاسة الوزير السابق أحمد داوود أوغلو، و"ديفا" برئاسة الوزير السابق علي باباجان، من خوض الانتخابات القادمة.

ووفقا لقانون الانتخابات المعمول به حاليا في تركيا، فإنه يجب على الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات البرلمانية، أن تعقد مؤتمرا وتشكل هيكلا حزبيا في نصف أقاليم البلاد، أو أن يكون لديها بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها حزبي داوود أوغلو وباباجان.