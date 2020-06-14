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محمود مسلم

وصول الدفعة الثالثة من صفقة توريد 110 جرارات سكة جديد للإسكندرية

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الوطن
01:15 م | الأحد 14 يونيو 2020
جرارات جديدة

جرارات جديدة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وصول السفينة BBC pearl إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها 20 جرارا جديدا، تمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة جديد وإعادة تأهيل 81 جرار من الاسطول الحالي وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي وقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وأضاف أنه بعد إجراء كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطهير وتعقيم السفينة والجرارات جرى البدء في تنزيل الجرارات على رصيف 66 لميناء الإسكندرية؛ ليصل إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 50 جرار، ومن المقرر وصول عدد 20 جرارا أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.