بالإنفوجراف.. إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات من يوليو 2014 حتى يونيو 2020

شهد قطاع النقل المصري تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تجسد في العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها بتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري، على رأسها المشروع القومي للطرق والكباري، وكذلك مشروعات تطوير السكك الحديدية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً يلقي الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات.

وفيما يتعلق بإنجازات القطاع في مجال الطرق والكباري، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، وكذلك جاري تنفيذ 1300 كيلو متر بالمرحلة الثالثة، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر فور الانتهاء من المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30,5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23,5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.ورصد الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، هذا بجانب التخطيط لإنشاء 21 محور/كوبري على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه، منها 7 محاور تم الانتهاء من تنفيذها، وكذلك جاري تنفيذ 8 محاور أخرى، ومن المخطط البدء في إنشاء 6 محاور، ليصل إجمالي المستهدف الوصول إليه إلى 59 محور/كوبري على النيل بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014، كما تم إنشاء 600 كوبري ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه.

أما بشأن إنجازات القطاع في مجال السكك الحديدية، أوضح الإنفوجراف، أنه تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار جنيه، فضلاً عن إنه جاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه، كما وصلت تكلفة مشروعات تطوير نظم الإشارات الجاري تنفيذها على خطوط شبكة السكك الحديدية 9.4 مليار جنيه بإجمالي أطوال 971 كيلومتر، كما تتضمن خطة الوزارة توريد عدد 260 جراراً جديداً، بالإضافة لإعادة تأهيل وتطوير وعمرة لـ 172 جراراً، بتكلفة 1.1 مليار دولار، و290 مليون يورو.

وأبرز الإنفوجراف، أن تكلفة توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بلغت 2.1 مليار جنيه، كما بلغت قيمة التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة أكثر من مليار يورو، وكذلك بلغت تكلفة إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقاناً، وتطوير 435 مزلقاناً منها 1.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه، في حين زادت إيرادات التذاكر نتيجة تحصيل الغرامات المطبقة على المخالفين من 32 إلى 40 مليون جنيه شهرياً، الأمر الذي مكن هيئة السكة الحديد من شراء 10 جرارات جديدة، وعمرة 41 جراراً لأول مرة من مواردها.

وفي مجال مترو الأنفاق، رصد الإنفوجراف، أن تكلفة المشروعات المنفذة بمترو الأنفاق بلغت 33.1 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها بمترو الأنفاق 200 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات من المخطط البدء في تنفيذها بمترو الأنفاق 300 مليار جنيه، في حين تم الانتهاء من 4 محطات وافتتاحها للركاب بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وهي محطات (هارون – الألف مسكن – نادي الشمس – هليوبوليس)، وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة بعدد 6 محطات هم (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب – عدلي منصور).

وجاء في الإنفوجراف، أن تكلفة المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بلغت 940 مليون يورو، و9.5 مليار جنيه، والتي جاري تنفيذها بطول 17.7 كيلو متر، (العتبة – الكيت كات –إمبابة – جامعة القاهرة)، كما بلغت تكلفة مشروع القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، حيث يجري تنفيذه بطول 70 كيلو متر، وكذلك جاري تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو متر، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلو متر، بتكلفة 2.7 مليار يورو.

ورصد الإنفوجراف، أن قيمة التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً للخط الثالث بلغت 7 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة التعاقد على شراء 6 قطارات جديدة و2 جرار للخط الثاني للمترو 2.2 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة 976.6 مليون جنيه، وذلك على مساحة حوالي 15 فداناً، لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطاراً)، هذا وقد بلغت تكلفة ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.4 كيلو متر نحو 444.2 مليون جنيه، أما تكلفة توريد وتركيب 1071 بوابة على الخطين الأول والثاني للمترو فقد بلغت 406 مليون جنيه، وأخيراً بلغت تكلفة تطوير نظم المراقبة والتأمين، وتركيب 46 سلماً متحركاً، و28 مصعداً كهربائياً بمحطات المترو نحو 105 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإنجازات القطاع بمجال الموانئ البرية والجافة، أبرز الإنفوجراف، أنه جاري تنفيذ أول ميناء جاف في مصر بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي مساحة 100 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء مينائي قسطل البري شرق النيل وأرقين البري غرب النيل 172 مليون جنيه، وذلك بمساحة 175 ألف كيلو متر، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري 40 مليون جنيه، فضلاً عن أن تكلفة تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري، بلغت 1.7 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا وقد بلغت تكلفة توصيل المرافق بالأراضي المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها (8 موانئ جافة) 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبشأن مجال النقل البحري، أوضح الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ مشروعات بميناء دمياط بتكلفة 2 مليار جنيه، وكذلك جاري تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها بميناء الإسكندرية 1.8 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 9.4 مليار جنيه، أما على صعيد موانئ البحر الأحمر، فقد بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها بالموانئ 1.5 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 531 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمجال النقل النهري، جاء في الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 مليون يورو، مع الاستمرار في أعمال إزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية.