"النقل" تعلن تشغيل 6 قطارات إضافية وتعديل مواعيد 36 أخرى

أعلنت هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل، تعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مبينة أنه سيتم تشغيل 6 قطارات إضافية وهي قطاري 492/487 طنطا شربين والعكس وقطاري 320/321 شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري 38/69 المنصورة/دمياط والعكس.

وأوضحت أنه سيتم تعديل مواعيد 36 قطارا وامتداد 4 قطارات على الوجهين القبلي والبحري، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً بكل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل إجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة الى 698 قطارا.

وبينت أنَّ ذلك بناء على توجيهات كامل الوزير وزير النقل، بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتي الرابعة صباحًا وذلك بدءً من الأحد 14 يونيه 2020.