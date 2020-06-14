في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. عناوين وأماكن بنوك الدم بمحافظات مصر

تحتفي منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، ونشرت عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إن كثيرا من المرضى مثل مرضى أنيميا البحر المتوسط والأورام ومصابي الحوادث وحالات النزيف المختلفة وغيرهم يحتاجون للدم بصفة مستمرة.

ودعت المنظمة الجميع ألا يتوقفوا عن التبرع بالدم حتى في أثناء "كوفيد-19"؛ لتوفير دم آمن لهم؛ ولتساهم في إنقاذ حياتهم.

ويعتبر التبرع بالدم في بنوك الدم الحكومية، هي أكثر وسيلة أمانًا وتضمن وصوله إلى المرض، وتستعرض "الوطن" عناوين وأماكن بنوك الدم في محافظات مصر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن لجميع الأشخاص التبرع بالدم في حال تمتعهم بصحة جيدة، وهناك بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من الوفاء بها للتبرع بالدم.

ويمكن أن يتراوح عمر المتبرع ما بين 18 و65 عاما، ويجرى فحص مستوى الهيموجلوبين في موقع التبرع بالدم، والحد الأدنى المطلوب لمستوى الهيموجلوبين في عدة بلدان هو 12 جراما كل ديسيلتر لدى الإناث و13 جراما كل ديسيلتر لدى الذكور.