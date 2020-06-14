ما مصير المصريين العالقين في قطر والصومال؟.. وزيرة الهجرة تجيب

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عودة المصريين العالقين في قطر، قائلة إن هناك تعاون كبير بين وزارتي الهجرة والخارجية في استيعاب كل المواطنين العائدين، "إن شاء الله هنحاول نجيب الموافقة على أول طائرتين هتجيب مصريين من سلطنة عمان وجايين من قطر".

وأضافت "مكرم"، في اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية mbc مصر 2، أنها الوزارة واجهت مشكلة في إعادة البعثات التعليمية في بعض المناطق غير المستقرة أمنيا مثل مقديشيو في الصومال، لافتة إلى أن هناك تعاون مع وزارة التعليم العالي والدي أفادت أنه يوجد حوالي 100 طالب بالصومال، ويجرى التنسيق لمحاولة إعادتهم عن طريق شركة كينية ويتم تجميعهم في نيروبي.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة تعطي الأولية للأشخاص الدين سافروا لإجراء زيارات عمل أو تم إنهاء تعاقدهم، لافتة إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية مناشدات من تلك الفئات.