ترامب يقاطع مشاهدة كرة القدم الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتوقف عن مشاهدة مباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، بعد رفع اتحاده الحظر على ركوع اللاعبين في أثناء عزف النشيد الوطني.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، اليوم، "لن أشاهد بعد الآن مبارياتهم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ألغى قبل أيام، قاعدة منع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال النشيد الوطني، في خطوة تأتي تزامنا مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان نشره على موقعه: "صوت مجلس الإدارة على إلغاء القاعدة 604-1 التي كانت تجبر لاعبينا الوقوف باحترام خلال النشيد الوطني".

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017، مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب، ميغان رابينو، بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها، كولن كوبرنيك، اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية، الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته، لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من أصل إفريقي من عنف الشرطة.

وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية، وعادت إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة مؤخرا، في أعقاب حادثة مقتل المواطن من أصل إفريقي، جورج فلويد، في 25 مايو الفائت، على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.