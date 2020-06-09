رئيس جامعة سوهاج يتابع العمل بمزارع الإنتاج الحيواني والدواجن

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمزرعتي الإنتاج الحيواني لكلية الزراعة بمقر الجامعة الجديد، ومزرعة حي الكوثر يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، والدكتور احمد عبد الكريم القائم بعمل رئيس قسم الدواجن.

بدأ عزيز جولته بتفقد مزرعة حي الكوثر حيث تفقد عنبر بداري التسمين والذي يضم 3000 كتكوت عمر 3 ايام، وعنبر تربية الاغنام والذي يضم 325 رأسا متنوعة، وكذلك عنبر تربية الارانب والذي يضم 155 ارنب من سلالتين.

واضاف الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية ان الجولة انتهت بتفقد مزرعة الإنتاج الحيواني بالجامعة الجديدة، حيث تابع رئيس الجامعة استلام الكلية 17 رأس جاموس بتكلفة 500 الف جنيه، لتصبح العدد الكلي 108 رأس ماشية "أبقار وجاموس"، وكذلك مبنى المحلب الألي، واطمئن على سلامة سلالات المواشي الموجودة، ورصيد الأعلاف الخاص بها.

كان قد شدد رئيس الجامعة خلال الزيارة على عدم التوقف عن التربية في كافة الانواع والتوسع في تربية انواع جديدة، وتشغيل العنابر بشكل مستمر، والمتابعة الدائمة لتلك المزارع والاستفادة منها في الإنتاج.

كما حث عزيز على ضرورة الاستفادة من تلك المساحات الشاسعة للأراضي التابعة للكلية، مع ضرورة الاهتمام بجودة ما يتم إنتاجه على المستويين الحيواني والزراعي، بما يعود بالنفع على مجتمع الجامعة، ويمتد إلى المجتمع السوهاجي ككل.

يذكر أن الكلية بجانب ابحاثها العلمية استفادت من مزارعها، حيث انتجت هذا العام طن ونصف عنب، 2 طن ونصف تين، 60 طن تقاوي قمح، 250 حمل علف، 6 فدان ذرة، 6 فدان برسيم حجازي، 9 فدان ليمون، 6 فدان خضار، نباتات زينة، الى جانب الابقار والجاموس والاغنام، والدواجن، والارانب، والحمام، والالبان

من الجديد بالذكر ان المزارع يشرف عليها الدكتورعبد المنعم محمد عبد الرحمن، ويديرها كلا من المهندس اسماعيل احمد، والمهندس علي رزق .