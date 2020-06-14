موجة انتشار لوباء كورونا في ماردين التركية

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في محافظة ماردين التركية، بعد تصريحات الحكومة التركية بـ"عودة الحياة إلى طبيعتها"، قالت منصة ماردين الصحية، إن الهدف الرئيسي من تخفيف التدابير هو بدء موسم السياحة، من خلال خلق تصور لدى المواطنين بأن الوباء تحت السيطرة.

وتشهد العديد من المدن التركية ارتفاعا سريعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في مدن المنطقة، مثل ديار بكر، وشيرناق، وماردين.

ويذكر أن عدد الحالات المصابة في مستشفيات المدينة قد تجاوز ألف حالة، منذ يوم 2 يونيو الجاري، حيث كان عدد الحالات بين 600 و700 حتى 2 يونيو، وجرى عزل 13 مبنى سكنيا على الأقل.

زيادة عدد الإصابات بين العاملين بقطاع الصحة

كما أكدت المنصة، أن المدينة تشهد موجة انتشار للوباء أكثر من ذي قبل، وأن هناك زيادة في عدد الإصابات بين العاملين في الصحة.

وقالت إن عدد الإصابات التي جرى الإعلان عنها للعاملين في الصحة بمدينة ماردين، 32 حالة، لكنها في الحقيقة قد تجاوزت الـ60 إصابة.