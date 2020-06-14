أزمة تحت القبة بعد تأجيل مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة برلمانية لمراجعة الاعتراضات التي تلقاها المجلس من بعض الجهات، بشأن الاعتراض على نسبة الـ10% المخصصة لمقاعد المرأة في مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة العامة اليوم، حالة من الجدل بسبب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة، إذ ناقشت الجلسة الموازنة العامة، في الوقت الذي كان مقررا فيه أن تناقش قانوني مجلس الشيوخ والنواب.

وتعقيبا على مطالبة بعض النواب، وفي مقدمتهم أشرف رشاد، بعرض قوانين الانتخابات أولا، قال الدكتور علي عبدالعال: "سبب التأجيل يرجع إلى أنّ هناك ملاحظات على نسبة المرأة في قانون مجلس الشيوخ، التي تصل إلى 10%، هناك اعتراض من بعض الجهات، وجار دراسة الأمر".

وتابع رئيس البرلمان: "لن يتم عرض قانوني الشيوخ أو النواب إلا بالتوافق من هذه القاعة، السياسة تدار بحكمة وتوافق، ولم يتبق لنا الكثير في عمر هذا المجلس".

وأضاف عبدالعال، تعقيبا على تمسك نواب بجدول أعمال الجلسة، قائلا: "قررنا التعديل في اللحظات الأخيرة، ويجب أن نتفهم ذلك".