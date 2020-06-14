الخطوط الجوية النمساوية تتخلص من 1100 موظف بحلول 2022

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية، إن الشركة تتوقع تقليص أعمالها بنسبة 20%، بحلول 2022، وأن تضطر للاستغناء عن حوالي 1100 موظف من أصل سبعة آلاف حاليا.

كانت الحكومة، أعلنت الأسبوع الماضي، أن النمسا، وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا، تبلغ 450 مليون يورو (506 ملايين دولار)، لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف في الناقلة الوطنية.

ونقلت صحيفة "دير ستاندرد" عن الرئيس التنفيذي أليكسيس فون هوينسبروخ، قوله ردا على سؤال عن خفض الوظائف "هدفنا 80% من الحجم السابق للشركة في 2022، وهو ما يعني من منظور اليوم أن هناك 1100 موظف زائد على الحاجة".