البحر الأحمر تخصص مقرين لتلقي اعتذار المعلمين عن أعمال الثانوية العامة

بدأت لجنة من وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، في تلقي طلبات المتقدمين بالاعتذارات عن أعمال امتحان الثانوية العامة بإدارات المحافظة، على أن يستمر تلقي الطلبات حتى الثلاثاء المقبل.

وكشف هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لـ"الوطن" أنه تم تخصيص مقرين بالغردقة لتلقي الاعتذارات، الأول بمدرسة البحر الأحمر الابتدائية للمعلمين، والثاني بمدرسة الغردقة الابتدائية.

وأشار إلى أنه سيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة، وفقًا لتقديم قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، أو إجازة بدون مرتب مع تقديم المستند الدال على ذلك، أو العمل جزء من الوقت بـ"صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية"، فضلًا عن وجود نسبة عجز 5%.

وأوضح أن الاعتذارات ستُقبل أيضًا لوجود طفل رضيع حتى سنتين، مع تقديم أصل شهادة الميلاد، أو وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم تقرير طبي وشهادة ميلاد، أو لوفاة الزوج أو الزوجة وفي هذه الحالة يُقدم شهادة وفاة لا تتجاوز العام.

كما ستقبل الاعتذارات في حال عمل الزوج بالمناطق النائية، أو السفر خارج البلاد، ويشترط تقديم خطاب معتمد من جهة العمل، وكذلك في حال ندب الزوجين لأعمال الامتحانات على أن يُقبل أحدهما فقط، أو الإحالة للمعاش، أو لوجود خصومة ثأرية طبقًا لخطاب من مديرية الأمن.