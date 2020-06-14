الغد: ندعم جهود الرئيس السيسي في التصدي للممارسات التركية الإرهابية

قال موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد، إنّ الرئيس التركي يلعب دورا مشبوها في المنطقة خاصة في ليبيا، التي يريد تحويلها لسوريا جديدة.

وأضاف موسى في بيان عنه، أنّ الحزب يرفض الممارسات التركية في ليبيا ومحاولات أردوغان لتغيير موازين القوى على الأرض ضد الجيش الوطني الليبي، والإصرار على تحويل ليبيا إلى منطقه نفوذ تركي قطري مشترك.

وأكد موسي دعم الحزب الكامل للجهود المصرية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بدايه اندلاع الصراع في ليبيا بشأن عودة الاستقرار للشعب الليبي الشقيق، وتمكينه من استعادته لدولته الوطنية ومؤسساتها وعودة الدولة الليبية إلى المجتمع الدولي.

وتابع أنّ إعلان القاهره خطوة مهمة جاءت في وقتها للتصدي للتدخلات التركية المرفوضة في ليبيا، كما جاءت ليتطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه دولة عضوا في الأمم المتحدة ووقف ممارسات أردوغان العدوانية تجاهها.

وناشد موسى، مجلس الأمن التدخل بقوة لطرد الوجود التركي الإرهابي الميليشياتي من الأراضي الليبية، داعيا البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية للتحرك فورا لتفادي الآثار السلبية تجاه ما سيحدثه التدخل التركي في ليبيا، من تحويلها إلى سوريا ثانية، وآثار ذلك البالغة علة جميع دول الاتحاد.

وطالب موسى، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بمساندة جهود مصر والتصدي بقوة للتصرفات الرعناء للرئيس الإخواني التركي راعي الإرهاب والميليشيات في المنطقة، الذي يسعي ليكون صاحب الكلمة العليا في ليبيا، محاولا تهديد الأمن القومي المصري صراحة.