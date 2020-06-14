أهالي كفر العمار يدشنون مبادرة لدعم مرضى كورونا

دشن أهالي قرية كفر العمار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، لجنة لدعم مرضى كورونا، يتم من خلالها التواصل مع المصابين بالفيروس وتقديم الدعم النفسي والعيني لهم، توصيل رسالتهم للمسؤولين في حالة الاحتياج لأسرة عناية مركزة أو الاستشارات الطبية وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية وحملات للتوعية والتعقيم.

تكونت اللجنة من أهالي القرية "هاني رسمي، محمد عبد الرحمن سلامة، الشيخ عبد اللطيف عبد المغني، أيمن سعيد زكي "، كما تم تقسم اللجنة إلى لجان فرعية منها لجنة الأزمات الطبية التي نجحت توفير ١٠ أسطوانات أكسجين و٥ أجهزة تنفس صناعي، جهاز لقياس نسبة الأكسجين في الدم، توفير أسرة عناية مركزة وأماكن في مستشفيات العزل بالتعاون مع الإدارة الصحية بطوخ، فريق للتوعية يقوم بتعريف أهالي القرية بالآثار السلبية للفيروس والطرق الوقائية المتبعة، فريق للتعقيم ويتولى تطهير ورش القرية بالمطهرات وخاصة في أماكن تقديم الخدمات الحكومية، لجنة لخدمة مصابي العزل المنزلي من خلال توفير احتياجاتهم المنزلية وتوزيع أدوات مصنوعة من البلاستيك والفويل عليهم، لمنع انتشار العدوى وربطهم بجروب واتس آب يضم أطباء متخصصين وتمريض لتقديم الاستشارات الازمة.

وأوضح المشاركون في الحملة أن الدولة تبذل أقصي جهدها للتصدي للفيروس وتسخر كافة إمكاناتها لذلك ولابد من تلاحم جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني والعمل التطوعي للخروج من الأزمة.