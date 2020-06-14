اتهم بنشر كورونا.. مالك "صيدلية طنطا" عن صاحب فيديو "البصق": مجنون

نفى الدكتور محمد يوسف العياري مالك الصيدلية، التي شهدت الواقعة "البصق" بمنطقة سبرباي في مدينة طنطا بالغربية، ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول كون صاحب الواقعة مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العياري لـ"الوطن": "صاحب الواقعة شخص مجذوب وليس مصابا بفيروس كورونا، دخل الصيدلية بهدف التسول، ولم يبصق كما روج البعض على صفحات فيس بوك، ولكن كان يخرج البخار من فمه، ويمسحه بيده".

وأشار إلى أن ما يفعله المذكور من أفعال غير طبيعية كهذه، من الممكن أن تنشر المرض، مضيفا: "كان لازما علينا من منطلق أمانتنا المهنية كصيادلة، وحرصنا على أمان الناس الذي هو أهم كثيرا من أي مكسب مادي أو معنوي، أن ننشر الفيديو لأهالي المنطقة حتى يحترسوا منه".

وتابع: "إحدى الصيدلانيات العاملين بالصيدلية نشرت الفيديو، وهو مجرد فيديو لتوعية الناس من تصرفات هذا الشخص وأمثاله، ولكننا فوجئنا بتداول الناس الفيديو على أن هذا الشخص مريض بكورونا، وهذا غير صحيح"، منوها بأنه جرى تطهير الصيدلية بالكامل أكثر من 4 مرات.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، أنه جرى التواصل مع صاحب الصيدلية، ومعاينة كاميرات المراقبة من أجل معرفة هوية الشخص وضبطه.

الفيديو المتداول