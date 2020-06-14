عبدالعال يطالب بتأجيل قانون الشيوخ لشبهة عدم دستورية مادة المرأة

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بتأجيل مناقشة قانون مجلس الشيوخ بالجلسة العامة، اليوم، لشبهة عدم الدستورية بالمادة الخاصة بنسبة المرأة في القانون.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "ليس هناك مصلحة لرئيس المجلس أن يكون هناك نص أو آخر بشكل ما، والدستور جرى عمله حتى يحترم ولا يجوز أن أناقش نصا مخالفا للدستور وكل محافظة فيها دائرة للقضاء الإداري وأي شكوى بعدم الدستورية ستوقف الانتخابات كما حدث من قبل وسؤالي لماذا العجلة؟".

وتابع عبدالعال: "قوانين الانتخابات تحتاج إلى وقت واردت أن نوسع نطاق المناقشة والموازنة العامة على جدول الأعمال وقانون الانتخابات تكون محط نظر الجميع في الداخل والخارج والعجلة قد تكون وسيلة للقضاء على الحق وليس من المصلحة تمرير نص غير دستوري وهو النص الخاص بالمرأة وهناك ثورة في المجلس القومي للمرأة ودوائر المرأة على النسبة الموجودة في قانون مجلس الشيوخ والتوافق حول قوانين الانتخابات مهمة".

وأضاف: "يجب التأني وعدم الاستعجال ولا نريد اشتباكا هنا أو هناك ولا بد الاستماع لجميع وجهات النظر، ولا بد أن يجرى حوار موضوعي ومتعمق، وفيه قبول للطرف الآخر بكل شفافية وثقوا أنه لا مصلحة لي في أي نص بقوانين الانتخابات".