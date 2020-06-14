عاجل.. ارتباك في البرلمان أثناء مناقشة قوانين النواب والشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حالة من الارتباك، خلال مناقشة قانون مجلس النواب، بعد سجال بين الدكتور علي عبدالعال وممثلي الأغلبية البرلمانية، وجرى الاتفاق على مناقشة قوانين الانتخابات في النهاية ومع بداية مناقشة قانون مجلس النواب بجلسته العامة ومناقشة قوانين الانتخابات، بدأ بقانون مجلس النواب الجديد.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إن هناك 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبدالهادي القصبي وسلامة الرقيعي ومحمد عبدالغني وكمال الدين حسين، وكل منها موقعة من 60 نائبا إضافة إلى اقتراحات بقوانين مقدمة من محمد عطا سليم وعفيفي كامل وأكمل قرطام ومع بداية تلاوة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية لمواد القانون غادر الدكتور علي عبدالعال، وتوقفت الجلسة بشكل مفاجئ وعاد بعدها الدكتور علي عبدالعال؛ لتبدأ مناقشة القوانين.