جدال بين رئيس البرلمان والأغلبية بسبب قوانين الانتخابات

شهدت الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة جدال شديدة بسبب إصرار الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على البدء في مناقشة قوانين مجلسي النواب والشيوخ، طبقا للجدول الخاص للجلسات، في حين أن الدكتور علي عبدالعال، بدأ الجلسة بمناقشة الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه طالب النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بالالتزام بجدول أعمال الجلسات الخاص بمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات، خصوصا أن النواب لديهم جاهزية لهذا الأمر، على عكس الموازنة فالنواب غير مستعدين الآن لمناقشتها، موجها حديثه للدكتور علي عبدالعال قائلا: "أرجو أن تنحاز لرأي الأغلبية".

فيما قال النائب أحمد السجيني، الأمين العم لائتلاف دعم مصر، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد تمنع اجتماع هذا العدد من النواب الموجود اليوم لمناقشة قوانين الانتخابات، وبالتالي فتأجيل هذا الأمر قد يتسبب في عدم قدرة الهيئات البرلمانية على حشد هذا العدد من النواب

واقترح السجيني، خلال الجلسة العامة، البدء في مناقشة قوانين الانتخابات وتأجيل المواد التي تحتاج مزيد من المناقشة لآخر الجلسة أو للغد.

من جانيه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "أقسم بالله العظيم أنا ليس لدي أي مصلحة، لكن هناك بعض المواد بها مشكلات، ويجب أن تخرج بشكل توافقي"، مشيرا أن نسبة المرأة حددها بـ25% بمقاعد مجلس النواب، أم الشيوخ فنص علي التمثيل الملائم وبالتالي رأت اللجنة أن التمثيل الملائم هو 10%.

وأضاف عبدالعال، ردا على مطالبات ائتلاف دعم مصر بمناقشة قوانين الانتخابات: "أصبروا 48 ساعة وكله هيخلص موازنة وقوانين انتخابات، فهناك مشكلة في قانون مجلس الشيوخ، والموازنة العامة كانت مدرجة على جدول الأعمال، واستجابة لرأي الأغلبية تم تغيرها واستبدالها بقوانين الانتخابات، ولكن هناك مواد تحتاج لمناقشة أولا، فأنا أدير السياسية داخل الجلسة بشكل توافقي، مش عايز المادة تدخل بطريقة معينة، وهناك بعض الأمور أفضل عدم الحديث عنها الآن، ومع ذلك سنبدأ في مناقشة قوانين الانتخابات بدلا من الموازنة، واللجان التي تحتاج لمناقشة سيتم إعادتها للجنة لمناقشتها".