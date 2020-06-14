"الهدهد" لمتدربي الصومال والهند: الأزهر مؤسسة لصناعة علماء الوسطية

انطلقت صباح اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في القاهرة، فعاليات دورتين تدربيتين لعلماء ووعاظ الهند والصومال، الذين يبلغ عددهم 90 واعظًا وإمامًا من الدولتين على يد مشايخ وعلماء الأزهر، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وبحسب بيان للمنظمة، يأتي النشاط في إطار دورها لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلاي وفروعها المختلفة حول العالم، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشار الدكتور إبراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة، في كلمته الافتتاحية للمتدربين، إلى أنّ الأزهر الشريف هو مؤسسة علمية عريقة لصناعة العلماء أئتمنها المسلمون على عقول أبناءهم ليحملوا رسالة الإسلام بصورته النقية السمحاء ، فكان هذا نهج الأزهر الشريف بتبنيه قيم الوسطية والاعتدال وتدرس علومه في رحابه على هذا النحو منذ أكثر من ألف عام وتقوم على حق الدين والدنيا وهو مزج بين الأمرين وهذا هو الإسلام الحق.

كما طالب الهدهد، المتدربين بالاستفادة من تلك التجربة التدريبية في تحصيل نظرة علمية واسعة، تعينهم على صقل مهاراتهم الدعوية للقيام بدورهم الرائد في مكافحة التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين.

ويتضمن برنامج الدورات مزجًا بين علوم النقل والعقل، بما يتفق مع المصالح المرسلة للعباد، خاصة في ظل الظروف التي تجتاح العالم من أفكار متشددة تتنافى مع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية النبيلة.