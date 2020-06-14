أقل من السوق.. تعرف على أسعار مواد التعقيم في الإنتاج الحربي

أعرب المهندس عبدالمنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، عن سعادته بإقبال المواطنين والمؤسسات على شراء منتجات الشركة من المنظفات ومواد التعقيم والتطهير.

وأضاف هنداوي، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ الشركة تطرح المواد بأسعار أقل من مثيلاتها المطروحة في السوق، وأنّها تناسب أطياف المجتمع المصري، موضحا أنّ الشركة بدأت إنتاج منظفات وبعض أنواع المطهرات منذ عام ونصف العام، وتتوسع فيها في الفترة الماضية.

وأوضح هنداوي، أنّ المطهرات والمنظفات من إنتاج الشركة موجودة بالفعل في مختلف المعارض ومنافذ البيع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ويتم توريدها للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بغرض التطهير والتعقيم، ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للوزارة للاستفسار عن أي منتج من هذه المنتجات.

ولفت إلى أنّه نظرا لثقة وزارة الإنتاج الحربي الكبيرة في منتجات الشركة من المطهرات والمنظفات، يتم استخدامها في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة والشركات والوحدات التابعة لها في الوقت الحالي لمكافحة الفيروس لتطهير مبانيها.

وكشف قائمة أسعار منتجات شركته، والتي جاءت كالآتي:

يبلغ سعر عبوة الكحول الإيثيلي 70% سعة (75) مللي (10) جنيهات.

العبوة 100 مللي يبلغ سعرها (12.5) جنيه.

والعبوة 125 مللي (17) جنيها.

العبوة 250 مللي (32) جنيها.

العبوة 500 مللى (60) جنيها.

والعبوة 1 لتر (100) جنيه.

وتبلغ أسعار الهاند جيل 70% المضاد الفيروسات والميكروبات للعبوة الواحدة، كما يلي:

سعة 50 مللي (7) جنيهات.

العبوة 75 مللي (9) جنيهات.

العبوة 100 مللي (11) جنيها.

العبوة 250 مللي (25) جنيهًا.

العبوة 500 مللي (45) جنيها.

العبوة 1 لتر (90) جنيها.

كما يتم طرح مطهر للأسطح، وأسعاره كما يلي:

سعة 250 مللي بسعر 24 جنيها.

العبوة سعة 500 مللي يبلغ سعرها 42 جنيهًا.

لتر الكلور 12 جنيها.

العبوة 25 لترا من الكلور 190 جنيهًا.

عبوة مطهر وملمع الزجاج سعة 500 مللى (12) جنيها.

أما المنظفات من (سائل الاستحمام وسائل الأيدي ومنعم الملابس ومنطف الأفران)، فتتراوح أسعارها من (11) إلى (40) جنيها.