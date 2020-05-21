أوروبا تسجل أكثر من نصف وفيات كورونا في العالم

لقي أكثر من 170 ألف شخص في أوروبا، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، بسبب الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر اليوم، 170.032 وفاة من بين 1.957.819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.

وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارة، هي المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بوفاة 27.888 شخصا.