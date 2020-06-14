أحلام لـ آمال ماهر: "بنحبك وبنستناكي.. إوعي تغيبي"

وجهت المطربة أحلام، رسالة للمطربة آمال ماهر، وطالبتها بعدم الغياب طويلًا عن الساحة الفنية.

وكتبت "أحلام"، عبر حسابها على تويتر، موجهة حديثها لـ"آمال": "وبقول لك زي ما قالت الديڤا شريهان الحب والقلب، هل من مزيد؟ بنحبك كلنا وبنستناكي على طول آمال ماهر، إوعى تغيبي".

وسبق وأن كتبت "أحلام" تويتة لـ "آمال"، قائلة فيها "صوت عظيم كعظمة مصر العظيمة، آمال ماهر، شكرًا لأنك بيننا".

وكانت المطربة آمال ماهر، قد أحيت يوم الجمعة، حفلًا غنائيًا دون حضور جماهيري "أون لاين" في مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وأدت عددا من أغانيها المميزة.

وكتبت "شريهان" عبر تويتر، لـ"آمال ماهر": "وجودك انتي حَبيبَتي كصوت مصري أصيل موهوب وصادق، صوت يحيي القلب ويدخل بدون أي استئذان لأنه حقيقي، وسام على صدورنا نحن جميعاً، أو على الأقل وسام على صدري أنا شخصياً، حماكي ربي وزادكِ موهبةً وجمالاً وإبداعا".