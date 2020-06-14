عاقبته المحكمة بالمؤبد.. معلومات عن الإرهابي الهارب يحيى موسى

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم، 3 متهمين بالإعدام شنقا، و8 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم الإرهابي يحيى موسى.

و"موسى" هو المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخواني محمد مرسي، والهارب إلى تركيا، وجاء اسمه في عدة قضايا عنف ارتكبها عناصر تنظيم الإخوان وأذرعه المسلحة.

وتقدم "الوطن" أبرز المعلومات عن الإرهابي، الذي تحوّل من أستاذ بطب الأزهر ومتحدث باسم وزارة الصحة، إلى "رأس أفعى" يُدبر ويكلّف ويحرض على القتل والتخريب.

1- اسمه الكامل : يحيى السيد إبراهيم محمد موسى.

2 - الأسماء الحركية : "صن رايز، خطاب، خالد، سعد، والدكتور".

3 - حرض وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.

4 - اعترف منفذو جريمة اغتيال النائب العام الأسبق، بتلقيهم تكليف من الإخواني الهارب يحيى موسى، وجاء ترتيبه الخامس في أمر الإحالة.

5 - أصدرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في يوليو 2017، حكما غيابيا بإعدامه، في قضية اغتيال النائب العام.

6 - كلف عناصر من حركة "حسم" بتنفيذ هجوم على كمين بمدينة نصر، يوم 2 مايو 2017، واستشهد فيه ضابطان وأمين شرطة.

7 - كلف عناصر "حسم" بتنفيذ محاولة فاشلة لاغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، في مارس 2018.

8 - عاقبته محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد، في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.