أداء متباين بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات مع استمرار عمليات البيع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أدائها المتباين للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات، اليوم، ختام تعاملات الأسبوع مع استمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما واصلت المؤسسات المحلية اتجاهها الشرائي.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4ر574 مليار جنيه.

وجرى بالسوق اليوم عمليات تداول بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 748 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 93ر0 في المائة ليبلغ مستوى 92ر10831 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 35ر0 في المائة ليبلغ مستوى 67ر 2040 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 03ر0 في المائة ليبلغ مستوى 44ر1383 نقطة.

وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 58 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 93 شركة، وحافظت 22 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.