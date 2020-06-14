صور.. محافظ كفر الشيخ يناقش كيفية الاستفادة من المسطحات المائية سياحيا

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المخطط الاستراتيجي، لتنمية وتطوير المحافظة، مكلفًا بتشكيل لجان لمتابعة وفحص المخططات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد محافظ الإقليم، إقامة مناطق صناعية، وتوفير فرص عمل للشباب، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية المحافظة، إضافة إلى الاستفادة والاستغلال الأمثل للمسطحات الطبيعية سياحيًا بمصيف بلطيم، لافتًا إلى أن كفر الشيخ محافظة الأمل والمستقبل.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حلمي عيد، رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية، والمهندس ممدوح حسين، مدير عام المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.