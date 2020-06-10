محافظ كفر الشيخ للمواطنين: ليه تجبرونا نفض الأفراح.. اعملوها على النت

استنكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إقدام بعض المواطنين على إقامة الأفراح في الشوارع وفي بعض القاعات في الوقت الحالي خلسة بالمخالفة للقانون، ضاربين بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عرض الحائط، موضحًا في الوقت ذاته أن الأجهزة التنفيذية لا تترك هذه المخالفات تتم وتتخذ الإجراءات القانونية حيالها بشكل فورى وعاجل.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك وعيا شديدا من المواطنين تجاه الإجراءات الوقاية والصحية للوقاية من كورونا، "الناس تستجيب بوعى شديد مع الإجراءات الوقاية ولكن هناك البعض لا يلتزم".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأهالي التي تقيم الأفراح رغم جائحة كورونا يغامرون بحياة أسرهم وذويهم ومن يشاركهم وهذا أمر غير مقبول، فبالرغم من الإجراءات المتبعة خلال جائحة كورونا، وتوجيه المواطنين دائما بارتداء الكمامات وقيام السلطات التنفيذية بتعقيم الأماكن، إلا أنه تم إقامة حفل زفاف به تزاحم بين المواطنين بقرية بيلا وتم فضه على الفور. واتخذت أجهزة الدولة الإجراءات القانونية ضد القائمين على الفرح والمنظمين له وتم تحويلهم إلى النيابة.

وتابع: "ليه تجبر الدولة على هدم فرحتك ولماذا لا نفرح دون أن نخالف الإجراءات الصحية، كان من الممكن أن يكون في تجمع بسيط من الأهالى المقربين، ونشر الصور على الإنترنت ليفرح الأصدقاء؟".

وأوضح أن هناك مشهدا كارثيا آخر حدث في إحدى الصالات الرياضية الذى يزاول المهنة بدون ترخيص وتم غلقه من قبل، وصاحب الجيم أنشأ مدخلا من داخل العقار، وقام أحد الشباب بضرب صديقه فيه، وأصيب بعدة إصابات وتوفى للأسف الآن، والشرطة تعاملت مع الموقف.