قال محمد الحسيني، صاحب مبادرة لتوصيل أنابيب الأكسجين لمصابي كورونا، إنه تعاون مع أحد المتعافين من فيروس كورونا بجانب 5 أو 6 أطباء متخصصين في الصدر.. "الأطباء اللي معانا بيشوفوا تقارير الحالات وهما اللي بيقرروا العلاج يمشي إزاي أو نبعت لهم أكسجين أد إيه أو كام اسطوانة".

وأضاف "الحسيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن، ونهي عبدالعزيز، أنهم بدأوا المبادرة بـ 10 أسطوانات وحاليا أصبح عدد الاسطوانات التي لديهم 200 أسطوانة، كما أن عدد الفريق بالمبادرة أصبح 40 شخص تقريبا.

وأشار إلى أنه المشتبه في إصابتهم بكورونا يتصلون بالمبادرة ويتم توجيه 4 أسئلة لهم للتأكد من إصابتهم والتي طلبتها الدكاترة وهي الأشعة ونسبة الأكسجين في الدم، ويتم إرسال إجاباته للدكتور المتخصص وهو يقرر كمية الأكسجين التي يحتاجها، لافتا إلى أن دورهم يقتصر في توصيل أنابيب الأكسجين للمريض.