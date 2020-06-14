كورونا حول العالم: 430 ألف وفاة و7.8 مليون إصابة وتعافي 3.5 مليون

أودى فيروس كورونا المستجدّ، بحياة 430.289 شخصاً حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم.

وسُجّل رسميّاً أكثر من 7.794.930 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منهم 3.513.400 على الأقل.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بـ"كوفيد - 19" مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات بتسجيلها 115.436 وفاة من أصل 2.074.526 إصابة، وتعافي 556.606 أشخاص على الأقل.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي البرازيل، بتسجيلها 42.720 وفاة من أصل 850.514 إصابة، تليها بريطانيا بـ41.662 وفاة من أصل 294.375 إصابة، ثمّ إيطاليا بـ34.301 وفاة (236.651 إصابة)، وفرنسا بـ29.398 وفاة (193.616 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (من دون احتساب ماكاو وهونج كونج) 4634 وفاة من أصل 83.132 إصابة (57 إصابة جديدة بين السبت والأحد) تعافى منهم 78.369 شخصاً.

وأحصت أوروبا اليوم، 187.550 وفاة من أصل 2.393.826 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 123.599 (2.172.934 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 78.293 وفاة (1.614.810 إصابات)، وآسيا 22.824 وفاة (822.639 إصابة)، والشرق الأوسط 11.591 وفاة (548.026 إصابة)، وأفريقيا 6301 وفاة (233.992 إصابة)، وأوقيانوسيا 131 وفاة (8710 إصابات).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.