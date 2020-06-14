عبدالعال: "شباب الأحزاب" أدارت حوارا مجتمعيا ونستمع لجميع الآراء

أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارا مجتمعيا حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، مع جميع القوى السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته إلى البرلمان.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قوانين "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات"، إننا نستمع الآن لآراء الآحزاب السياسية تحت القبة، مشيرا إلى أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر.

ووافقت أحزاب مستقبل وطن والوفد والمؤتمر من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، فيما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور والمحافظين التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات.

وقال النائب ضياء الدين داود، إن من الأفضل إجراء الانتخابات بنظام 70% فردي و30% للقائمة النسبية.

وأكد النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة المنقعدة الآن لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب: "نحن نناقش قوانين الانتخابات فهذا بمثابة احتفال بنهاية الفصل التشريعي، ولا بد أن تخرج القوانين في جو احتفالي وليس جو احتقان بين النواب".

وتابع: "استمعنا في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين انتخابات الشيوخ والنواب في لقاءات ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وتحاورنا كثيرًا، وليس ذلك بحثًا عن مقاعد أو مصالح فقد تقاربنا من خلال الحوار، وتواصلنا إلى أن تكون الانتخابات بنسبة 50% قائمة مطلقة و50% فردي".

وأوضح أن أصحاب الدعوة للقائمة النسبية يتحدثون عن مناخ ديمقراطي حقيقي لكن الظرف السياسي غير مواتي لها، إضافة للمعارك التي تحيط بالوطن.

وشدد رئيس حزب التجمع على أن مجموعة قوانين الانتخابات تحتاج المناقشة بهدوء، ويجب الخروج من المناقشات بالتوافق بين النواب، وأن يتفهم ذلك أصحاب الأغلبية.