عبدالعال: القائمة النسبية تؤدي لعدم الاستقرار السياسي بالدولة

طالب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتطبيق القائمة النسبية بالانتخابات النيابية المٌقبلة، لإتاحة الفرصة للأحزاب للمشاركة والتمثيل الجيد بالانتخابات، على حد تعبيره، وذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مجلس النواب الجديد.

من جانبه، رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا إنّ القائمة النسبية ليست في صالح الأحزاب الصغيرة وتستبعدها، وغير مناسبة في ظل تخصيص 25% من المقاعد بقانون مجلس النواب لصالح المرأة التزاما بالدستور، بخلاف وجود فئات ميزها الدستور يجب تمثيلها طبقا للدستور".

ودعا عبدالعال، الأحزاب الصغيرة للانضمام بقائمة واحدة بالتنسيق مع عدد من المستقلين، خاصة أنّ القائمة النسبية تتسبب في عدم استقرار سياسي بالدولة، متوقعا أن تشهد الانتخابات المُقبلة من 3 لـ4 قوائم انتخابية.