دنيا ماهر عن دورها في "بـ100 وش": مكنتش فاهمة الشخصية

تحدثت الفنانة دنيا ماهر عن دورها في مسلسل "بـ 100 وش"، قائلة: "بطلع دايما في البرامج بقول على نفسي أنا مش رغاية بس أصحابي قالولي متقوليش كدة عشان كدة كدب فحسيت إني رغاية وأنا مش واخدة بالي بس أكيد مش زي شخصية نجلاء في المسلسل".

وأضافت ماهر، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلاميتان رضوى حسن، ونهي عبدالعزيز، أن المخرجة كاملة أبو ذكري رشحتها للمسلسل، موضحة: "من المخرجين اللي الواحد بينسط إني اشتغل معاهم بتديك حاجات ممكن متكونش في الكاركتر أو مخك ميعرفش يجيبها".

وأشارت إلى أن المخرجة كاملة دائما ما تستخدم الموسيقى التصويرية للمسلسل لزيادة إحساسنا بالمشهد، موضحة أنها تأخذ رأي إحدى صديقاتها وهي تعمل أخصائية نفسية، لرسم ملامح الشخصية التي تؤديها: "بتفتح معايا أمور وفكرة إيه النقاط المهمة اللي همسك منها الكاركتر، قعدت في البداية مش فاهمة الشخصية لأنها متناقضة وردود أفعالها عبيطة ومندبة وغريبة الأطوار"، لافتة إلى أن بعض المشاهد كانت ترتجل فيها: "بشوف نفسي كممثلة أكتر من كوني كاتبة".

مسلسل بـ 100 وش من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وزينب غريب وشريف السباعي ومن إخراج كاملة أبو ذكري.