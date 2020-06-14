السكة الحديد: نعدل مواعيد الرحلات وفقا لتوقيتات الحظر

قال المهندس إبراهيم عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بهيئة السكك الحديدية، إنه يجري تعقيم وتطهير القطارات التي تصل محطة القاهرة، والنظافة على أعلى مستوى لجميع الأسطح المعدنية والشبابيك والأسقف والرفوف والأرضيات وجميع ما يلامسه الراكب خلال رحلته.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه على مدار ساعات اليوم، يجري تعقيم وتطهير مكاتب صرافي التذاكر، كما يجري تطهير الأرضيات طوال ساعات اليوم.

وتابع: "لدينا وسائل إعلام كثيرة لتوعية الركاب داخل القطارات نعلق إعلانات للتوعية متاحة للصم والبكم أيضًا، ونعلق هذه الإعلانات على جميع أعمدة وجدران المحطات لتعريف الركاب الوسائل الاحترازية لمواجهة كورونا".

وحول تعديل مواعيد القطارات، قال: "بمجرد تعديل قرار مجلس الوزراء بخصوص ساعات الحظر، نعدل جداول تشغيل القطارات بما يفيد الراكب، حيث نقدم مواعيد القطارات بعد موعد الحظر مباشرة قبلي وبحري، وأضفنا قطارًا جديدًا سنشغله اليوم".