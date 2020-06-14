بريطانيا: 36 وفاة بكورونا في أقل حصيلة يومية منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 41698 حالة بعد تسجيل 36 وفاة جديدة وهي أقل حصيلة يومية منذ منتصف مارس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة البريطانية، في بيان صحفي، أنها أحصت 1514 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات الى 295889 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صبا اليوم، أكثر من 6.772 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وينتظر أن تفتح المحلات والمجمعات التجارية غدا الاثنين، أبوابها مجددا بعد ثلاثة اشهر من الإغلاق العام، فيما ينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل يوم الرابع من يوليو المقبل كآخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.