نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى جهينة المركزي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج مستشفى جهينة المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال " القاضي " أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا .

حيث تفقد نائب المحافظ غرف العزل، ومعمل التحاليل، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى، حفاظا على سلامتهم، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، حيث تضم المستشفى 5 غرف عزل بسعة 2 سرير لكل غرفة.

كما تفقد " القاضي " أعمال تجديد وتطوير المستشفى الجارية بتكلفة 180 مليون جنيها، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الهيكلية 98%، وأعمال الكهرباء 60%، وأعمال الميكانيكا 70%، موجها بسرعة إنهاء أعمال التجديد والتسليم في أقرب وقت ممكن، حيث تعتبر مستشفى مثالي للعزل خاصة بعد التجديد، نظرا لمطابقتها للمواصفات التى تحتاجها مستشفيات العزل.