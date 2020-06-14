"مكنش باين عليه إنه ظابط".. تفاصيل القبض على تشكيل عصابي بالنزهة

"ده إحنا حظنا نحس سرقنا وماشييين وووقفنا واحد نسرقه طلع ظابط.. مكنش باين عليه"، بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر بتفاصيل سرقة المواطنين بالإكراه، ودلت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بحجة أنهما كمين مباحث أو السرقة بالإكراه وألقى ضباط مباحث النزهة القبض على عاطلين، لقيامهما بسرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة النزهة.

أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والرائد أحمد السرساوي، معاون المباحث، تمكنا من ضبط عاطلَين وبحوزتهما طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفي محمول مجهولي المصدر.

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرها عنهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجني عليهما وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعي بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان هدداهما باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجني عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثا إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.