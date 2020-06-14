الجامعات الخاصة تعلن التزامها بقرارات "الأعلى للجامعات" بشأن الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، تطبيق جميع الإجراءات الإحترزاية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بمرحلتي الليسانس و البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة بجميع كلياتها تلتزم بقرارت الدولة لإجراء امتحانات طلاب السنوات النهائية (بكالوريوس وليسانس)، بحسب التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الجامعة انتهت من جميع الإجراءات الإحترازية في امتحانات طلاب السنوات النهائية والمقرر انطلاقها أول يوليو 2020.

ولفت إلى أنه جرى توفير جميع الأداوت الخاصة بتطهير أماكن امتحانات الطلاب، حيث تتم عملية تعقيم كامل لمقر اللجان والمباني، والممرات الخاصة بالطلاب وجميع المكاتب الإدارية للجامعة بشكل يومي، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح العزازي، أنه سيلزم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بارتداء الكمامات والقفازات مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وبالتزامن سيتم تطهير أوراق الإجابة، وكذلك مسيرة الطالب منذ دخوله الحرم الجامعي حتى إنتهائه من أداء الامتحان.

ومن جانبها أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، إجراء امتحانات نهاية العام لطلاب السنة النهائية، أول شهر يوليو المقبل طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم اتباع التعليمات الخاصة بالجامعة البريطانية والتي تضمن تأهيلهم بداية من 1 إلى 10 يوليو وذلك لطلاب جميع الكليات التي ليس لها إمتحانات عملية، لتبدأ بعد ذلك الإمتحانات بشكل فعلي في 11 يوليو.‏

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، : "فيما يخص طلاب السنة النهائية بالكليات العملية سوف يتم تدريبهم لمدة إسبوعين على الجزء العملي الخاص بالأسابيع الست التي لم يحضروها جراء توقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني طبقا للإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، على أن تبدأ إمتحاناتهم عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة".‏

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية: "اتخذنا في الجامعة كافة الإجراءات الإحترازية، ونتابع تطبيقها بإهتمام بالغ حفاظا على سلامة الطلاب، لذلك سوف يكون الدخول لحرم الجامعة من خلال بوابات للتعقيم، بالإضافة لتطهير وتعقيم الأماكن التي ستجرى بها الإمتحانات، فضلا عن إلتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بإرتداء الكمامات القفازات مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وبالتزامن سيتم تطهير أوراق الإجابة، وكذلك مسيرة الطالب منذ دخوله الحرم الجامعي حتى انتهائه من أداء الامتحان".

‏وأشار حمد إلى أن الجامعة سوف تتعامل مع أي طالب تزيد حرارته عن الحد اللازم، سواء بعزله أو تقديمه إعتذاره عن إستكمال الإمتحان، مؤكدا إلتزام الجامعة بعدم دخول أكثر من 400 طالب في أي يوم إلى لجان الإمتحانات سواء خلال الفترة الصباحية أو المسائية.‏وأوضح حمد أن الطالب يحتفظ بكامل حقوقه طبقا للتعليمات المستديمة للجامعة البريطانية، وأن أي طالب له الحق في تقديم إعتذار عن خوض الإمتحانات لأي سبب مقبول، ليتم امتحانه في الوقت المتاح له حسب تعليمات الجامعة وما تقره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

و‏أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن إدارة الجامعة تطبق أعلى معايير "السلامة والأمان"، للوقاية من جائحة وباء فيروس "كورونا" المستجد، مضيفا أنه تم منع أى تداول للمستندات بين إدارات الجامعة المختلفة باليد والإستعانة فقط بالوسائل الإلكترونية على شبكة الجامعة و "الميل"، للربط بين الإدارات وتوسيع منظومة التحول الرقمى التى بدائتها الجامعة منذ إنشائها.

وقال الدكتور مصطفى كمال، أنه تم التنسيق مع عمداء الكليات لتحديد نسب حضور أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم للتواجد بالحرم الجامعى لتنفيذ الأعمال و المهام الأكاديمية سواء داخل الجامعة أو خارجها، موضحاً أنه بالنسبة للإداريين فى الكليات وسكرتارية عمداء الكليات يكون تواجدهم بالعمل طوال فترة السادة عمداء الكليات بشرط إلا يقل عددهم عن النصف.