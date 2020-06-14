إزالة 3689 بناء مخالف خلال 78 يوما بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي الإزالات المنفذة في الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 13يونيو الجاري، بلغت 3689 حالة بناء مخالف.

وأشار إلى إزالة 816 حالة بمساحة 84355 مترًا مربعًا، و760 حالة بناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 85869 مترًا، إضافة إلى 2113 حالة على أرض زراعية خاصة بمساحة 327130 مترًا، لافتًا إلى إزالة 819 حالة تعدٍ بالزراعة على الأرض أملاك الدولة بمساحة 39442 مترًا.

وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وكان المحافظ قد قاد عددًا من الحملات المكبرة لإزالة التعديات، منها حملة نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي أرض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، وهي عبارة عن أرض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة.