وزير الطيران المدني يعلن تشغيل المطارات بضوابط احترازية 1 يوليو المقبل

أعلن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، افتتاح المطارات في 1 يوليو المقبل.

وكشف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، مساء اليوم الأحد، أن هناك عدد من الاجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها، والتي تتمثل في تطبيق التباعد الجسدي عند أماكن الجوازات وغيرها، ووضع علامات على الأرض يلتزم بها المسافرون، وبوابات إلكترونية لقياس درجات حرارة المسافرين بطريقة إلكترونية بدلًا من إيقافهم وقياس حرارتهم.

وأضاف أن المسافر سيوقع على إقرار قبل صعوده الطائرة في مطار المغادرة، وأن بعض مواطني بعض الدول طبقًا لما تحدده منظمة الصحة العالمية سيتم طلب تحليل PCR منهم.

وأشار إلى أنه تم تعقيم المطارات والطائرات بشكل كامل مشددًا على توفير المعقمات والمطهرات للركاب وأن الركاب والطواقم سيلتزمون ارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة لتقليل الاحتكاك.

وأكد عنبة أنه سيتم الغاء الوجبات واستبدالها بوجبات جافة وسيُحظر توزيع الصحف والمطبوعات داخل مقصورة الطائرة كما كان يحدث من قبل.

وأوضح عنبة أنه سيتم تخصيص مكان لأصحاب الأمراض المزمنة ممن لن يستطيعوا ارتداء الكمامة طوال الرحلات الجوية خاصة الرحلات الطويلة وأيضًا تخصيص مقاعد بستائر لعزل المرضى والمشتبه بهم.