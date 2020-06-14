النواب يوافق على طباعة أسماء الناخبين فى الدوائر لتسهيل مهمة الانتخاب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على تعديل المادة (18)- الفقرة الأولى من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج أو أحدى الوسائل الإلكترونية يمكن طباعتها المتعارف عليها ،يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيه.

كانت المادة قد شهدت تعديلا على الصياغة بإضافة جملة "إحدى الوسائل الإلكترونية، ويمكن طباعتها" بعدما اعترض المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب على الفقرة الخاصة بطباعة القرص المدمج ورقيا.

وقال النائب ضياء الدين داود عضو المجلس، إن الهدف من طباعة القرص المدمج هو التسهيل على الناخبين البسطاء.

ووفقا للتعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعداً لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.