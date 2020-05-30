انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم، من محطة مياه إمبابة والمغذي للخزان الياباني بالرماية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.