وزير الطيران المدني: مقاعد الطائرة ستكون ممتلئة بالكامل

كشف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني،عن أن مقاعد الطائرات ستكون ممتلئة بالكامل ولن يكون هناك كراس فارغة بين كل راكب والآخر.

وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي انعقد بمقر وزارة الدولة لشئون الإعلام، أن المنظمات العالمية أقرت بأن تكون الطيارة مليئة بالكامل على أن يلتزم الركاب والطاقم بارتداء الكمامة بشكل أساسي لوقايتهم.

وأشار إلى أن مصر تقدم عروضها على الرحلات لبرامج الحجز وشركات السياحة وتقوم بتنفيذ متطلبات العملاء، مؤكدًا ضعف الإقبال على الطيران الداخلي خلال الفترة الماضية وأنه لم يكن بشكل منتظم.

وشدد على فتح مطار القاهرة أول يوليو وأن جميع المطارات المصرية ستكون مفتوحة.

وأشاد وزير الطيران المدني بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة لقطاع الطيران المدني ووقوفها وقفة غير مسبوقة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.