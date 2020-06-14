البرلمان يوافق على تعديلات قانون النواب ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، وأعلن "عبد العال" إحالته إلى مجلس الدولة، للمراجعة .

وقال "عبد العال" إن المجلس ينعقد فى ظروف صعبة، وأن رئيس مجلس الدولة سوف يقدر ذلك للانتهاء من إقراره فى الجلسات البرلمانية المقبلة.

ووافق المجلس على تعديل المادة "51"من مشروع القانون، بحيث يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسيه.

وكان النص السابق يتضمن، أنه في أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.