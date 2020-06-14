عضو تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل الحوار المجتمعي حول الانتخابات

تحدثت أميرة صابر عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين عن المبادرة التي قامت بها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في مصر.

وقالت صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم عقدوا بعض اللقاءات المكوكية مع قيادات وشباب 27 حزبا في مقراتهم، لافتة إلى أن هذه الأحزاب من أقصى اليمين لأقصى اليسار.

وأشارت إلى أنهم تحاوروا معهم واستمعوا لأرائهم على مستوى الخبراء والشخصيات البارزة حول رؤيتهم لانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات المقبلة وتوقيتاتها وشكلها النهائي من حيث القوائم والفردي وأيضًا النطاق الجغرافي.

وأوضحت أنه تم تسجيل الحوار المجتمعي وإرساله لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الذي قدم الشكر للتنسيقية على مجهوداتها، لافتًا إلى أن هذا الحوار يوصل رسالة مهمة جدا أنه لا يوجد إقصاء لأي تيار سياسي في مصر.