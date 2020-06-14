تنسيقية الأحزاب: عقدنا لقاءات مع 27 حزبا بالحوار المجتمعي

قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التنسيقية تعمل على قدم وساق خلال الـ4 أشهر الماضية في قضية الخروج بشكل مميز، بشأن الاستحقاقات الانتخابية الثلاث المقبلة المزمع عقدها في 2020.

وأضاف بدوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمها الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ التنسيقية باعتبارها منصة حوارية سياسية تفاعلية بين الشباب المصري وشباب الأحزاب السياسية المهتمين بالشأن السياسي، سارعت فور طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء حوار مجتمعي بشأن الاستحقاقات الانتخابية، كان لها المبادرة في بحث الموضوعات بشكل علمي مدروس.

وأشار إلى أنّ التنسيقية مرت بـ3 مراحل لإجراء الحوار المجتمعي، بدأت الأولى بزيارة معظم الأحزاب السياسية الفاعلة في الحياة السياسية وهي 27 حزبا في مقرها، للاستماع لرؤى ممثليها وبعض أعضائها، لافتا إلى أنّ المبادرة قوبلت بترحيب كبير من الأحزاب: "أي حد شغال في المجال السياسي بيحتاج يسمع لوجهات النظر الأخرى".

وأوضح أنّ المرحلة الثانية من الحوار تتمثل في استقبال التنسيقية بعض المفكرين وأصحاب الرؤى والأفكار كما تم زيارتهم المفكرين والمحللين السياسيين ورؤساء تحرير الصحف للاستماع لرؤيتهم، والمرحلة الأخيرة كانت تتضمن فرز وتفنيد ما جرى الحصول عليه من معلومات وتحليلها للحصول على نتيجة إحصائية نهائية تعتمد في أصلها على بعض الأساليب الدستورية والقانونية التي تتعارض معها، وجرى تفنيد ذلك مع رئيس مجلس النواب أمس لتكون بين أيدي النواب.