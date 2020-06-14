عضو تنسيقية الأحزاب: اجتماعات الحوار المجتمعي لم تميز رأيا عن آخر

قالت أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ هناك فلسفة للتنسيقية لجمع الآراء والأطروحات المقدمة من 27 حزبا سياسيا، وجمع آراء عديد من الشخصيات العامة والمؤثرة في الشأن الانتخابي بمصر، لعمل تقرير الحوار الوطني وتقديمه لرئيس مجلس النواب.

وأضافت صابر، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten"، أنّ تلك الفلسفة جرى تنفيذها من خلال 3 مستويات مختلفة، وكان حوار جامع للآراء بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء النواب أو التشريعية أو المجالس المحلية.

وأوضحت أنّهم في نهاية الحوارات المجمعة لم يميزوا رأيا عن آخر، وإنما جمعوا كل الآراء في تقرير الحوار الوطني لتقديمه لرئيس مجلس النواب، ومن خلال الآراء التي بدأوا جمعها، قاموا بعمل التحليلات والأرقام المترتبة على ذلك، وجمعها في قراءة مفصلة من خلال تقرير الحوار الوطني، ثم إرسالها الى مجلس النواب.

وأشارت إلى أنّ من حق كل مواطن مصري أن يشارك في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، وليس هناك أي خطط أو ترتيبات حتى الآن لمشاركة شباب التنسيقية، ولكن بشكل عام بالتأكيد سيكون هناك دور لشباب التنسيقية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.