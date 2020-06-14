إليسا: ألبومي سيكون قريبا في الأسواق

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن اقتراب موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد الذى سيكون مع شركة روتانا للصوتيات.

كانت إليسا ردت على أحد متابعيها حول ما إذا كان هناك أحد لديه معلومة جيدة ومبهجة، فردت إليسا قائلة: "نعم ألبومي أصبح جاهز للطرح".

الفنانة اللبنانية، إليسا جاءت أغنياتها ضمن قائمة أفضل 100 أغنية من تطبيق ديرز في دولة لبنان، حيث جاءت 8 أغنيات للمطربة بصوتها ضمن تلك القائمة التي أعلن عنها التطبيق.

احتلت أغنية قهوة الماضي التي طرحتها منذ عدة أيام، المركز الأول، في حين جاءت أغنية "هنغني كمان وكمان فى المركز الثالث، وأغنية سهرنا يا ليل في المركز 31".